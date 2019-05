De Rossi dell’altro mondo. Festa, dediche e vacanze

Ha lasciato l’Olimpico quando ha smesso di piovere, poi è andato in un locale in centro. Daniele De Rossi, il sorriso con cui ha fatto il giro di campo domenica notte non lo ha perso neppure a cena: con lui c’era anche Kolarov. Ieri è partito per la vacanze con direzione Giappone (poi andrà alle Hawaii). Sul futuro poi sarà De Rossi a decidere. Sarah ha detto chiaro e tondo che “sarà libero di fare ciò che vuole” e chissà se, davvero, il centrocampista si farà tentare dal Boca Juniors dell’amico Burdisso, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Deciderà in questi giorni, o forse anche con più calma: all’Olimpico, domenica sera, c’era il suo agente, Sergio Berti, che lo aiuterà nella scelta migliore, ma senza ansia.