Da Brighi a Uçan: Empoli crocevia dei doppi ex

Matteo Brighi non è l’unico ex di Empoli-Roma: un altro che Trigoria la conosce bene, pur senza trofei, è Salih Uçan. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il turco è fermo a una decina di presenze con la Roma tra 2014 e 2016. Con l’Empoli non ha ancora debuttato in campionato e la sua storia, almeno per ora, non sta ricalcando quelle di Paredes e Skorupski. Mandati – in prestito – dalla Roma in Toscana hanno fatto benissimo e sono poi tornati alla base più pronti e maturi, come calciatori e come uomini. Non è riuscito a fare lo stesso il serbo Radonjic, ora al Marsiglia, tanto bravo quanto «particolare», per usare le parole di Walter Sabatini. Di lui, si ricordano solo le serate nei locali di Firenze e Roma. Non ha avuto di questi problemi Mario Rui, professionista impeccabile che in giallorosso, complice anche la lesione del crociato, non ha avuto fortuna. Dal campo alla panchina: a Trigoria, con Spalletti, c’era anche Alessandro Pane, come collaboratore, che ha seguito poi il suo allenatore a Milano, mentre c’è ancora Di Francesco.

(C. Zucchelli)