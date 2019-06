Conti, sì al rinnovo con più poteri. De Rossi in attesa

Il rinnovo di Bruno Conti (che ha il contratto in scadenza il 30 giugno) è cosa virtualmente fatta, ma quello che sembra più importante è che Conti tornerebbe all’antico, cioè ad essere il responsabile del settore giovanile. Ancora invece in sospeso il futuro di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è tornato in Italia per partecipare al matrimonio del fisioterapista Damiano Stefanini. De Rossi ha sul piatto l’offerta (chiara) del Boca Juniors e qualche sondaggio da definire dal campionato Usa, ma è ancora incerto, perciò al momento non è neppure da escludere l’ipotesi che il centrocampista possa appendere le scarpette al chiodo e cominciare ufficialmente l’avventura di allenatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.