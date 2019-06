Con un gol “mondiale” Under torna in vetrina

Dopo il gol segnato alla Francia, Cengiz Under era entusiasta: “È stata una delle notti più speciali della mia carriera”, ha scritto sui social il 21enne attaccante. A sorridere, però, è stata anche la Roma. Non solo per il legame che c’è con Under, ma anche per via di un bilancio da tenere sotto controllo. Non è un mistero che la società giallorossa abbia necessità di fare circa 45 milioni di plusvalenze, perciò l’attaccante turco e Manolas sono stati a lungo i primi indiziati in vista di un possibile sacrificio estivo, scrive La Gazzetta dello Sport.

L’attaccante turco ha un contratto fino al 2022. L’Everton ha fatto un’offerta non andando oltre i 20 milioni. Certo, sarebbe sempre una plusvalenza, ma è logico che la Roma voglia alzare l’asticella. Per la difesa si segue Verissimo del Santos e non si perde di vista Mancini dell’Atalanta, anche se il costo del giocatore in questo caso sarebbe superiore, oscillando intorno ai 20 milioni.