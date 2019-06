Col nuovo tesoretto obiettivo Ismaily e Marcos Antonio

In silenzio, ma a Trigoria c’è un tesoretto che lievita. Il primo bonifico virtuale lo ha portato la vittoria del Liverpool, visto che i bonus previsti per la cessione di Salah e Alisson faranno incamerare 4,5 milioni. Non basta. Se la Uefa dovesse escludere il Milan dalla Europa League (non impossibile), questo consentirebbe al club giallorosso di effettuare la programmata tournée in Usa, che porterebbe in dote altri 2 milioni. Infine (si fa per dire) c’è la ormai imminente cessione di Dzeko all’Inter, che varrebbe almeno 13 milioni più un baby nerazzurro, che si spera diventi un nuovo Zaniolo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il totale si avvicina ai 20 milioni.

Piste brasiliane Ovvero, sul brasiliano Ismaily, 29 anni, terzino sinistro dello Shakhtar, valutato circa 18 milioni, e il baby talento Marcos Antonio, 20 anni, brasiliano anche lui, centrale di mediana sempre del club ucraino, dal costo di circa 4-5 milioni. A proposito di baby talenti, Fonseca vorrebbe a tutti i costi che Zaniolo restasse alla Roma.