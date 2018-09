Ciao Giorgio, un pezzo di Roma se ne va

Da ieri Giorgio Rossi non c’è più, se n’è andato via a quasi 88 anni (li avrebbe compiuti il 31 ottobre) e per chi volesse tributargli l’ultimo saluto l’appuntamento è alle ore 15.30 presso la basilica di San Giovanni Bosco, a Don Bosco. Era diventato da sempre il suo quartiere, lui che era nato ad un passo dal Colosseo e aveva dedicato 55 anni alla «sua» Roma. Probabilmente, l’unico davvero che poteva competere per longevità con Totti. Tra l’altro, uno dei suoi «figli».

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la Roma ieri lo ha voluto ricordare così, con un tweet con cui ha ufficializzato la sua scomparsa: “55 anni al servizio della Roma, nessuno come lui”. Ieri lo hanno voluto ricordare De Rossi (“Romanista per l’eternità”), Tancredi (“Un pezzo di Roma che se ne va”), Tommasi (“Padre, fratello, zio, nonno e amico. Per sempre grazie”), Panucci (“Un uomo straordinario”) e tanti altri ancora.