Champions, ci sono 250 milioni se i nostri 4 club si qualificato tutti agli ottavi

Quest’anno, con la nuova Champions «4×4», il discorso si fa ancor più interessante. A 180’ dalla fine dei gruppi, tutte e quattro le italiane (Juve, Roma, Inter e Napoli), possono conquistare quegli ottavi che, dal punto di vista del bilancio, valgono circa 250 milioni. Una pioggia d’oro.

Il «circa» è d’obbligo perché i conti, a questo punto della stagione, sono necessariamente un po’ approssimativi, scrive Fabio Licari su “La Gazzetta dello Sport“. È il solito market pool a complicare i conti: un po’ perché l’Uefa non comunica questa voce (il valore dei contratti tv dei singoli campionati); e un po’ perché la cifra esatta può essere calcolata soltanto a fine stagione. Il market pool italiano vale più o meno 50 milioni: 25 sono distribuiti in base alla classifica dell’ultimo campionato (10 alla Juve, 7.5 al Napoli, 5 alla Roma, 2.5 all’Inter); gli altri 25 si calcoleranno a giugno, in base alle partite giocate. Partecipare oggi alla Champions è un po’ vincerla.

Effetto della riforma per il triennio 2015-18, con 4 club fissi per i 4 campionati più importanti per ranking (e potere economico). Si tratta naturalmente di Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. Più la Francia al quinto posto con 3 club. In totale, 19 squadre su 32 vengono dai tornei top: la strada verso la Superlega, oops, la Superchampions, è cominciata da tempo, e si concretizzerà nel 2024 con il nuovo torneo allo studio. Comunque, grazie a un fatturato di 3,25 miliardi all’anno, ai club sono distribuiti 1,95 miliardi. Divisi in quattro voci (vedi grafico): partecipazione, risultati, ranking storico e market pool.

Dopo quattro giornate, il conto delle entrate è abbastanza chiaro. Prima di scendere in campo tra oggi e domani, la Juve può già considerare nelle casse sociali 64 milioni; Inter e Napoli sono sui 42; la Roma 41 circa. Totale: 189 milioni. La differenza a favore dei bianconeri ha due spiegazioni: il miglior piazzamento nel campionato scorso; e il miglior ranking storico negli ultimi 10 anni (la Juve prende 29.9 milioni, l’Inter 17.7, il Napoli 13.3 e la Roma 12.2).

Questi 189 milioni sono virtualmente già incassati. Ma qualificarsi agli ottavi darebbe un’altra bella mano. Intanto perché a tutte serve un pari (Juve, Inter, Roma) che vale 900 mila euro; oppure una vittoria (Napoli) che porta 2,7 milioni. E poi perché il passaggio agli ottavi significa guadagnare automaticamente altri 9,5 milioni. Alla resa dei conti, la qualificazione agli ottavi porterà alla Juve una cifra tra i 75 (un pari) e i 79 milioni (due vittorie). Stesso discorso per le altre tre italiane che hanno un «range» molto simile: il Napoli e l’Inter sono tra i 53 e i 57 milioni; la Roma tra 52 e 56. Nell’ipotesi migliore fa 249 milioni complessivo.