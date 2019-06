C’è una Roma sul tetto d’Italia: che show l’Under 15 alla turca

Tra una Primavera che non è riuscita a raggiungerla e una Under 17 che conta le ore che la separano dalla semifinale che si giocherà lunedì prossimo col Napoli, c’è una Under 15 che finalmente festeggia il suo scudetto e oggi si gioca la Supercoppa col Piacenza . La Roma di Tanrivermis ha vinto la sua finale e si gode il suo primo tricolore, sperando in un bis che sarebbe straordinario per un tecnico alla prima stagione in giallorosso e con un contratto in scadenza.

Da seconda in classifica alle spalle del Napoli, unica squadra imbattuta durante la regular season, la Roma Under 15 è riuscita a sovvertire i pronostici: “Un’emozione difficile da spiegare – ha detto Tanrivermis -. Questa vittoria è il premio di tutto il lavoro, fisico, tattico e tecnico, che abbiamo fatto con i ragazzi per tutto l’anno”. L’impresa speciale e i due gol di Koffi e Cherubini per una sera hanno allineato il pensiero dei tifosi romanisti con quello di Pallotta, che si è complimentato con un tweet: “Complimenti ai ragazzi e allo staff dell’Under 15 per aver battuto il Milan in finale”. Un pensiero lo ha avuto anche Under, che non si è perso il match del suo connazionale: “Da primo allenatore turco nella storia della Roma, hai realizzato il sogno della squadra U15. Hai coronato la tua storia iniziata un anno fa. Ora sei il turco di maggior successo della Roma. Congratulazioni!”.

Secondo La Gazzetta dello Sport dopo questa bella vittoria per i ragazzi della Roma Under 15 si aprono anche nuove opportunità per la prossima stagione. Qualcuno di loro, come Koffi, Lilli, Mirimich e Simone, infatti potrà tornare utile all’Under 17 di Piccareta, che già in questa stagione aveva chiamato qualcuno sotto età.