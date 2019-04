“Abbiamo sbagliato approccio. Non siamo mai stati i soliti. Non lo immaginavo. Quando prendi due gol in 7’, c’è poco da fare. Forse abbiamo pagato la lunga rincorsa, è fisiologico, ma dobbiamo avere motivazioni per arrivare tra il decimo e il dodicesimo posto. È il nostro dovere”. Rolando Maran è giù, riconosce la brutta prestazione del Cagliari, come riporta La Gazzetta dello Sport.