Bunker infranto. La difesa ora trema per l’effetto Real

La Roma sembra essersi persa e la cosa che fa paura è che adesso c’è il Real Madrid. La difesa è da allarme rosso con i 7 gol subiti ed è il dato che più deve preoccupare dal momento che l’anno scorso le reti incassate furono 28 in 38 partite. Olsen non dà la sicurezza che dava Alisson, Florenzi ha i suoi limiti, Karsdorp deve ancora riprendersi, Manolas, Fazio e Kolarov non sono brillanti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, con le cessioni di Nainggolan e Strootman si è perso il filtro del centrocampo, con Cristante e Pellegrini che non riescono a fare lo stesso lavoro.