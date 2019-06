Brilla Estrella, eroe per caso. Roma in semifinale con i suoi gol

Non ci fosse stata l’Under 21 slovena probabilmente il protagonista della serata sarebbe rimasto in panchina. Ha sfruttato benissimo l’assenza del bomber Celar, Felipe Estrella Galeazzi, attaccante brasiliano della Roma che ieri, con la sua doppietta, ha regalato ai giallorossi la semifinale scudetto del campionato Primavera contro l’Inter. Le due reti di Estrella, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”, hanno consentito alla Roma di recuperare due volte il vantaggio del Chievo e col 2-2 al 90′ per i giallorossi è stata qualificazione diretta, visto il miglior piazzamento in classifica durante la stagione. Ora la Roma si è regalata la semifinale contro l’Inter. I nerazzurri ci sono arrivati di diritto, così come l’Atalanta, essendosi classificate rispettivamente seconda e prima, mentre il Torino con lo stesso risultato della Roma ha eliminato la Fiorentina. Contro l’Inter sa se la vedrà al Ricci di Reggio Emilia martedì alle 18.