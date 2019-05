Bravo Massa, scelte corrette: gol Ronaldo in fuorigioco

Al 23’ proteste juventine per un tamponamento in area giallorossa tra Kolarov e Ronaldo: il direttore di gara ritiene entro i limiti del regolamento l’intervento dell’esterno giallorosso. Scelta condivisibile. Al 51’ entrata decisa ma non particolarmente cattiva di Dzeko su Chiellini, Massa opta per la pericolosità dell’intervento e ammonisce il centravanti bosniaco. Al 64’ molto bella e fulminea l’azione della Juventus: Dybala serve Ronaldo che si invola e, solo davanti a Mirante, lo trafigge. Ma il portoghese era in fuorigioco, bravo l’assistente Preti a coglierlo in diretta. All’83’ Under entra nell’area juventina e sembra prendere il tempo a Chiellini, che lo ostacola. L’attaccante turco cade a terra e chiede il rigore, ma le immagini mostrano come i due si trattengano reciprocamente.