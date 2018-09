Bergomi: “Totti, non si lotta solo per il 2° posto”

Totti dice che si gioca per il secondo posto? No Francesco, stavolta non sono d’accordo. Prima di tutto va sottolineato che tante volte le dichiarazioni di dirigenti e allenatori fatte all’esterno, in pubblico, non combaciano con ciò che le stesse persone dicono all’interno, negli spogliatoi e nei centri sportivi. A volte sono discorsi fatti per togliere un po’ di pressione.

Questo campionato – scrive Giuseppe Bergomi su “La Gazzetta dello Sport”, non mi sembra per nulla scontato. Mai come quest’anno le rivali della Juve hanno fatto campagne acquisti convincenti. Per la Juve non sarà semplice. E poi chi va ad affrontare la Juve di Ronaldo dà qualcosa in più: col Chievo la vittoria bianconera è stata sudata, una settimana dopo la squadra di D’Anna non ha saputo reggere e ha preso sei gol dalla Fiorentina. CR7 e compagni non faranno corsa solitaria, avremo un campionato.