Baldissoni: “Calcio donne, c’è necessità di chiarezza”

“La Figc faccia chiarezza sul calcio femminile”. Ieri mattina il vice presidente della Roma, Mauro Baldissoni, ha chiesto espressamente la possibilità di avere dei chiarimenti dalla Federazione. “Abbiamo necessità di sapere quali sono i programmi che la Figc intende portare avanti sul calcio femminile, per investire con chiarezza. Cosa che noi già stiamo facendo. Non abbiamo ancora capito come la Federazione intenderà inquadrare queste ragazze. Professionismo o meno, dobbiamo metterle in condizione di fare quello che le società professionistiche richiedono”. Lo riporta Chiara Zucchelli de La Gazzetta dello Sport.