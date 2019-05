Arrivano sorrisi dall’infermeria: Florenzi e De Rossi ok per la Juve

Per i romanisti e per Ranieri le buone notizie sono due: come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, De Rossi è tornato ad allenarsi in gruppo e contro la Juventus ci sarà, salvo sorprese, così come Florenzi, che ha riportato solo un affaticamento alla coscia e lavorerà per poter giocare dal primo minuto. Il vice capitano della Roma temeva una lesione, che lo avrebbe costretto a saltare almeno la delicata sfida contro i bianconeri, invece gli esami a cui è stato sottoposto hanno scongiurato l’ipotesi peggiore. Florenzi farà di tutto per essere titolare contro la Juventus e stesso discorso per De Rossi, out da un mese. Difficile, invece, che ce la faccia Perotti, alle prese con il suo calvario personale fatto di continui infortuni muscolari, mentre Fazio, che pure non è al 100% vuole esserci. Appuntamento, per tutti, di nuovo oggi a Trigoria, dove ieri Francesco Totti ha messo in mostra ancora una volta il suo cuore d’oro incontrando alcuni anziani di una casa di riposo della provincia di Firenze che avevano come sogno nella vita quello di abbracciarlo: missione compiuta.