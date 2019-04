Annata nera De Rossi, stop 2-3 settimane

Sua moglie Sarah ha detto che Daniele De Rossi è un uomo “saggio, con un equilibrio naturale”. Di tutta la saggezza del mondo, e anche di tanto equilibrio, il capitano della Roma ha bisogno ora, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Gli esami hanno confermato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, stop tra le due e le tre settimane, ennesima tegola di un anno maledetto.

Saranno giorni di riflessione, in attesa che anche la società gli comunichi le proprie intenzioni. La sensazione è che De Rossi chieda solo di finire in campo e non sul lettino della fisioterapia. Ecco perché sembra difficile, se non impossibile, che si arrenda ora.