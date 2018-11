Anche Dzeko e El Shaarawy out con l’Inter

Contro l’Inter in totale emergenza. Domenica, contro la squadra dell’ex poco amato Spalletti, la Roma dovrà fare a meno di Pellegrini, De Rossi, Dzeko ed El Shaarawy. L’attaccante bosniaco, alle prese con un fastidio al flessore, ieri era in tribuna, l’italiano era invece in campo ma è uscito poco dopo il 20’ per un problema muscolare al flessore destro. Come scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”, ha lasciato lo stadio zoppicando, oggi ci saranno gli esami, ma di certo contro l’Inter le scelte saranno obbligate, con Schick al centro dell’attacco insieme a Ünder e, probabilmente, Florenzi, con Santon in difesa. Da valutare anche Zaniolo, uscito piuttosto affaticato, ma che a questo punto contro l’Inter potrebbe essere chiamato a fare gli straordinari.