Allegri esulta: “Che belli gli 1-0! Ma alla fine un po’ di casino…”

Questione di strategie, di solidità ritrovata, di panchina lunga e anche di condizione fisica in crescita. Ma non solo. Ieri Massimiliano Allegri è andato avanti con il 4-3-3 delle ultime partite, e la squadra tutta ha beneficiato della fisicità di Matuidi e della buona vena di Khedira. Tenere la porta blindata per otto partite era impresa che non riusciva ai bianconeri dal febbraio 2016, scrive Fabiana Della Valle su “La Gazzetta della Sport“. Il momento è positivo e il tecnico dell’en plein se lo gode: “Questi punti sono più che meritati. Il Napoli? Sarri sta facendo un ottimo lavoro, noi cercheremo di batterlo“.

Magari evitando qualche leggerezza nel finale per la quale si era lasciato scappare un “Siamo matti”. “C’è stata un’incomprensione e abbiamo lasciato palla a Schick, rischiando di prendere il pareggio. Benatia e Chiellini si sono incasinati un po’, per fortuna il portiere ci ha messo una pezza. Però sono contento perché abbiamo vinto una partita complicata, devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo chiuso un ciclo importante e ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1-0 è sempre bello. Siamo cresciuti molto fisicamente“.

Per il tecnico bianconero i giallorossi restano una delle candidate per lo scudetto: “La Roma lotterà fino alla fine, insieme al Napoli è più avanti ma l’Inter è sempre lì e non escludo dal discorso nemmeno la Lazio. Nelle grandi sfide per vincere ci vuole sempre una grande difesa, anche se a qualcuno non piace. L’ansia è una cosa che non mi appartiene“.