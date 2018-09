Al Bernabeu allo sprint. Per il derby aria di boom

Non ci sarebbe neanche dovuta essere, la vendita dei biglietti per il Bernabeu, se la Uefa non avesse sospeso la chiusura delle trasferte dopo gli incidenti di Liverpool. Invece, i tifosi della Roma potranno seguire la squadra nell’esordio in casa del Real Madrid, il 19 settembre, e al momento saranno poco più di 600. Numero destinato ad aumentare con la vendita libera, visto che la prelazione per gli abbonati si è conclusa ieri. La sensazione è che alla fine saranno più di mille i romanisti nel settore ospiti, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport“.

Decisamente più spedita è la vendita dei biglietti per il derby. In attesa, tra meno di una settimana, che i tifosi della Lazio possano acquistare quelli per l’area Nord, sono oltre 5mila i romanisti già sicuri di esserci. Considerando gli abbonati, la Roma è ad un passo da quota 30mila e visto che mancano 18 giorni alla partita è lecito attendersi l’Olimpico delle grandi occasioni. Per la partita contro il Chievo non sono stati staccati ancora 30mila tagliandi: ora dovranno essere i giocatori di Di Francesco a trascinare i tifosi.