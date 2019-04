Ziyech vuole ancora la Capitale: “Ne parlo spesso con Kluivert”

“Non credo che con la Roma sia un capitolo chiuso”. Hakim Ziyech riaccende la fantasia dei tifosi giallorossi che tanto lo avevano sognato durante lo scorso calciomercato estivo, come riporta Il Tempo.

Il trequartista dell’Ajax tra maggio e giugno, prima della virata su Cristante e Pastore, è stato a lungo un obiettivo dell’allora ds giallorosso Monchi. Ora, a calciomercato.it, è tornato ad aprire ad un possibile trasferimento in Italia, dove potrebbe ritrovare l’amico ed ex compagno Kluivert: “Ci sentiamo regolarmente e abbiamo parlato anche della Serie A. Non c’è un campionato dove preferirei giocare. Dipende dal tipo di progetto che il club ha su di me. L’importante è continuare a crescere sempre come giocatore”.