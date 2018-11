Zeman, giù la maschera: “Tifo Lazio”

Zdenek Zeman sarà della Roma o della Lazio? La domanda rimbalza tra le due tifoserie da almeno vent’anni. In realtà il boemo si era già sbilanciato in passato verso i biancocelesti ma ora rincara la dose, scrive “Il Tempo“. In un’intervista si è confessato anche in merito al legame affettivo con le due squadre romane: “Ho amici di entrambe le squadre, però il mio cuore batte di più per la Lazio. Mi hanno chiamato dalla Roma quando ero a Praga. Quando sono arrivato all’aeroporto, ho incontrato alcuni tifosi della Lazio che mi hanno detto che avevo ragione e che potevo andare alla Roma. Normalmente non succede perché c’è un’enorme rivalità. Quando ho perso contro la Lazio nel mio primo derby, i tifosi della Roma mi hanno detto che ero un laziale. Posso dire che ho pianto quando stavo per lasciare la Lazio. I tifosi stavano mettendo insieme una petizione per non farmi andare via. Ero molto più giovane, quindi è stato molto difficile per me. Non è stato cosi invece quando ho lasciato la Roma, avevo capito che il presidente voleva cambiarmi per Fabio Capello”. A Roma è tornato di nuovo, ma quella è un’altra storia.