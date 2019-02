Under, Perotti e Jesus puntano il Porto

L’unica novità in lista Uefa è stata Fuzato, che ha preso il posto di Celar. Come ha ricordato Monchi, le risorse andranno trovate nello spogliatoio. Ma anche in infermeria. Al momento tra i giocatori fermi ci sono Under, Jesus e Perotti. Il brasiliano è quello più avanti di tutti ed è già tornato ad allenarsi in campo nonostante il suo infortunio potesse sembrare il più grave. La situazione di Perotti è monitorata giorno per giorno e resta delicata. Under invece può sperare di tornare per l’andata con il Porto. Lo riporta Il Tempo.