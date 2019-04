Un “altro” Olsen nel mirino

La Roma continua a lavorare sul mercato che verrà in attesa di una decisione definitiva di Pallotta sulla guida della direzione sportiva. L’ultimo nome finito sul taccuino di Massara è quello di Andreas Skov Olsen, esterno d’attacco del Nordsjaelland. Il danese è un classe 1999 e si è messo in mostra in questa stagione, nella quale ha realizzato ben 25 gol in 39 presenze ed è entrato nel giro dell’Under 21 del suo paese. L’ala mancina, che sfrutta l’ottima capacità di calciare sul secondo palo partendo dalla fascia destra, ha un contratto in scadenza nel 2020 e l’intenzione è quella di non rinnovare, lasciando il club già quest’estate per fare il salto nel calcio che conta. Skov Olsen è seguito da molte società in giro per l’Europa e in Italia piace in particolare ai giallorossi, che non hanno presentato offerte, e alla Lazio, suscitando in passato anche l’interesse della Sampdoria di Sabatini. L’esterno, che in estate avrà un solo anno di contratto prima della scadenza, si porta via dal Nordsjaelland con circa 4-5 milioni di euro. Per quanto riguarda la situazione Zaniolo non è stato fissato ancora alcun incontro con il suo agente per discutere di un nuovo accordo: come per El Shaarawy e Under la questione rinnovo sarà affrontata più avanti. L’intenzione del ragazzo è restare. Lo scrive Il Tempo.