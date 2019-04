Stadio Roma, denuncia per l’architetto Sanvitto

La società (Sais) già di proprietà di Gaetano Papalia, oggi in amministrazione controllata, e che, fino al 2013 gestiva l’Ippodromo di Tor di Valle, è pronta a portare in tribunale per diffamazione l’architetto Francesco Sanvitto e quanti ancora dovessero parlare di “bancarotta fraudolenta”. Come riporta Il Tempo, l’annuncio è arrivato ieri con una nota in cui l’amministratore unico, Michele Saggese, ricostruisce tutta la vicenda. Nello specifico, poi, in relazione alla cessione dei terreni della Sais a Eurnova di Parnasi, Saggese spiega: “Il contratto di compravendita è stato fatto proprio dal Tribunale di Roma a luglio 2015, confermando il prezzo di cessione originariamente convenuto sin dall’atto preliminare del marzo 2010″.