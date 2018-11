Solari punta sulla voglia dei suoi: “Ci siamo sempre rialzati”

Se la Roma non ride, non è che il Real se la passi meglio. I blancos sono reduci dalla netta sconfitta in campionato contro l’Eibar e anche per loro la Champions ha il sapore di rivalsa, scrive “Il Tempo“: “Siamo concentrati per il match – le parole di Solari – e qui tutte le partite sono decisive, anche gli allenamenti. Il Real si è sempre rialzato quando è caduto, per questo è la squadra più vincente della storia del calcio. La partita contro la Roma è alla nostra portata”. Senza Casemiro, il tecnico del Real lascia aperte varie opzioni sul suo sostituto: “Abbiamo diversi giocatori che possono occupare quel ruolo con caratteristiche diverse come Ceballos o Llorente“.