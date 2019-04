Ranieri: “Bravi, ma voglio ancora di più”

Non può che essere soddisfatto Ranieri dopo la terza vittoria della sua gestione. Il tecnico, capace di aggiustare la linea difensiva e di non subire gol in due gare di fila, aveva avvertito tutti della difficoltà nell’affrontare un’avversaria come l’Udinese e ieri al termine della gara ha elogiato i suoi ragazzi: “Faccio i complimenti alla squadra, non si sono mai disuniti. Prima o poi il gol lo facciamo e l’importante è non prenderlo”. Ranieri a fine primo tempo ha deciso di inserire Pellegrini e Florenzi, dando una svolta alla partita togliendo uno spento Schick: “Era più Dzeko che rientrava e non Patrik, per me lui è bravo a venire tra le linee. Invece stava un po’ troppo marcato ed Edin è il goleador principe”. L’allenatore della Roma, costretto a rivoluzionare in partenza la formazione per i diversi acciacchi fisici della rosa (“In conferenza non ho fatto pretattica”), come riporta “Il Tempo” ha chiesto ai suoi di non mollare nelle restanti sei partite: “Vorrei di più, non sono mai contento. Sono provato, andiamo avanti piano piano, c’è ancora tanto da lavorare. Credo che tutte lotteranno fino all’ultimo”.