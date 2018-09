Perotti, risentimento muscolare. È a forte rischio per domani sera

Cambierà, cosa e chi è da capire. Di Francesco metterà di nuovo mano all’undici titolare e non sono escluse sorprese. Probabilmente dovrà fare a meno di Perotti, come riporta Il Tempo, che ha accusato un risentimento muscolare a Bologna, e da quella parte potrebbe rivedersi El Shaarawy, l’unico a spezzare il silenzio del ritiro: “E’ stato – dice a Dazn – un inizio inaspettato, dobbiamo confrontarci più da uomini che da calciatori e assumerci le nostre responsabilità. C’è il derby e abbiamo il dovere di invertire la rotta“. Per l’appuntamento con la Lazio sono già 40 mila gli spettatori prenotati, per il Frosinone saranno invece in 30 mila all’Olimpico.