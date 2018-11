Pellegrini salta Real e Inter

Uomini contati a centrocampo col Real Madrid. Di Francesco perde anche Lorenzo Pellegrini, faro della squadra nell’evoluzione del 4-2-3-1, e stavolta Zaniolo non sarà una sorpresa ma una scelta obbligata sulla trequarti, come riporta Il Tempo.

L’ex Inter che ha esordito proprio al Bernabeu nella gara d’andata avrà domani sera la responsabilità di sostituire uno dei migliori della Roma nell’ultimo periodo, lo farà con un pizzico di esperienza in più maturata nei 188 minuti giocati in giallorosso. La diagnosi precisa sull’infortunio di Pellegrini dovrebbe arrivare oggi dalla bocca del tecnico in conferenza stampa (13:30, al suo fianco Kolarov), ma si va verso il forfait anche per il big match di campionato con l’Inter in programma domenica prossima.

L’azzurro si è fermato nel finale a Udine per un risentimento al flessore della coscia destra e le sensazioni sono state subito negative, a differenza di Olsen, che aveva rinunciato a giocare dopo il provino mattutino più per precauzione che altro, e infatti ieri a Trigoria ha svolto un lavoro individuale con gli acciaccati di lunga data Perotti e Pastore, mentre De Rossi continua le terapie sperando di farcela per il Cagliari. Il portiere dovrebbe stringere i denti e riprendersi i pali contro il Real Madrid. La difesa ritroverà il leader Manolas, ieri in gruppo alla ripresa degli allenamenti a Trigoria.

Fazio e in vantaggio su Jesus per completare la coppia centrale, Florenzi e Kolarov sugli esterni. In mediana sarà di nuovo Nzonzi-Cristante, l’unico cambio a centrocampo è Coric. Davanti si rivedono Under e Dzeko con El Shaarawy, Schick e Kluivert stavolta partono dalla panchina, dove rischia di non trovare posto uno tra Luca Pellegrini, Karsdorp e Marcano.