Pellegrini “prenota” il Cagliari

E adesso gli infortuni stagionali sono 36. Un’ecatombe. L’ultimo a fermarsi Fazio alla vigilia di Roma-Inter durante l’allenamento di rifinitura. Doveva partire titolare nonostante l’errore in Champions col Real e invece un problema alla caviglia lo ha costretto a guardare la partita dalla tribuna. A quanto pare nulla di grave, l’argentino potrebbe recuperare per Cagliari. Lo stesso obiettivo di Lorenzo Pellegrini, che ora deve battere la concorrenza di Zaniolo sempre più impressionante sulla trequarti: la malinconia per l’addio di Nainggolan è passata. Sabato resteranno ancora fuori Dzeko, El Shaarawy e Coric, mentre non si hanno ancora certezze su De Rossi che teoricamente aveva messo la gara di Cagliari nel mirino ma tutto dipenderà dalle sensazioni del ginocchio malandato. Da valutare anche Karsdorp, fermo per un’infiammazione del muscolo dove ha una cicatrice di un vecchio infortunio: tornerà disponibile quando si “sfiammerà”. Lo scrive Il Tempo.