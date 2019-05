Pellegrini out, Zaniolo c’è. Under scalpita

Pellegrini no, Zaniolo sì. Per la gara di domani sera contro il Sassuolo Ranieri molto probabilmente non avrà a disposizione il centrocampista romano, alle prese con un sovraccarico muscolare al flessore, mentre è recuperato il classe 1999, come riporta Il Tempo.

Avendo smaltito del tutto il leggero fastidio al polpaccio, che già dopo il ritorno con il Porto gli aveva dato qualche noia, Zaniolo ha lavorato con i compagni nell’allenamento di ieri e ci sarà. Il tecnico non ha ancora sciolto i dubbi su quale modulo verrà impiegato al Mapei Stadium, ultima trasferta di De Rossi con la maglia della Roma.

Il capitano, che mercoledì ha portato a cena alcuni compagni, ha voglia di tornare dal primo minuto dopo essere rimasto in panchina contro la Juventus e scalpita per un posto da titolare, ma ovviamente la valutazione su di lui è un caso a parte, così come Under, in palla nei minuti finali del big match di domenica scorsa.

Intanto Perotti manda un messaggio allo spogliatoio: “Sono gare che a volte abbiamo sbagliato pensando di aver già vinto, ma non possiamo pensare che la loro stagione sia finita”. Il tempo degli errori è finito.