Pallotta smentisce: “Trattativa con il Qatar? È tutto falso”

“È una notizia falsa, non c’è niente di vero e non ho idea del perché se ne parli”. James Pallotta, presidente della Roma, ha smentito seccamente le notizie apparse in Francia su un possibile interesse del Qatar Sports Investments ad acquistare le quote di maggioranza del club capitolino, come riporta Il Tempo.

Nell’articolo del quotidiano “Le Parisien”, arrivato a distanza di qualche giorno da altre indiscrezioni di stampa, si fa riferimento a “negoziati in corso” per un passaggio della proprietà dal gruppo americano guidato dal magnate di Boston al fondo dello stato della penisola araba, che già controlla il Paris Saint-Germain e starebbe pensando ad un nuovo investimento.

La realtà dice che nessuno ha mai contattato la presidenza per rilevare la società giallorossa e che soprattutto quest’ultima non è in vendita. In attesa dello stadio Pallotta è ben saldo al comando