Oggi il derby degli Under 14 per la mamma di Liverani

Nella calza della Befana c’è un bel derby. Lazio e Roma Under 14 stamattina si sfideranno nella finale del torneo “Halima Haider”, prestigiosa manifestazione intitolata alla mamma dell’ex calciatore della Lazio e della Nazionale Fabio Liverani.

Da una parte ci saranno i ragazzi di Tommaso Rocchi – ex compagno di squadra di Liverani – che hanno superato il girone eliminatorio dopo aver impattato con il Tor Tre teste all’esordio, e aver battuto Juventus e Dabliu New Team nelle altre due sfide. La vittoriosa semifinale contro il Torino per 3-1 (doppietta di Brasili e gol di Zanchetta) ha garantito l’accesso alla finalissima che si giocherà alle 10 nell’impianto di via Candiani.

Dall’altra parte ci sarà la Roma allenata da Alessandro Rubinacci che in semifinale ha eliminato in rimonta l’Inter grazie alla doppietta di Graziani e alla rete di Mulè. I giallorossi avevano concluso il girone eliminatorio a punteggio pieno battendo tra le altre – Lecce e Spal. Al torneo, giunto quest’anno alla quinta edizione, hanno partecipato molte formazioni di livello come Juventus, Milan, Inter (detentrice del titolo), Torino, Empoli e Frosinone.