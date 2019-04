Nessun allarme per bomber Dzeko. Pallotta smentisce la vendita al Qatar

Nessun allarme per Dzeko. Ieri il bosniaco si è solo a sottoposto ad alcune terapie di recupero senza scendere sul terreno di gioco e subito si è pensato ad un nuovo infortunio, come riporta Il Tempo. Niente di tutto ciò: si è trattato di un allenamento differenziato già programmato da tempo. In vista dell’Udinese hanno svolto individuale in campo Florenzi e Pastore, soltanto fisioterapia per Perotti.

Intanto il presidente Pallotta ha bollato come “Fake news” i rumors sulle presunte trattative societarie con un fondo del Qatar, mentre Baldissoni è stato invitato dal Tottenham per assistere alla sfida con il Manchester City dagli spalti del nuovo stadio degli Spurs.