La Primavera crolla con la Viola

Crolla sotto i colpi della Fiorentina la Roma Primavera che al Tre Fontane lascia strada ai viola (2-1) di Emiliano Bigica. Al di là della sconfitta, le maggiori preoccupazioni in casa Roma riguardano Devid Bouah, l’ennesimo esterno giallorosso colpito da un infortunio ai legamenti. Il classe 2001 ha subito un fallo da dietro da parte di Koffi alla mezz’ora e si è accasciato a terra in lacrime. Gli esami clinici strumentali a Villa Stuart non hanno fatto altro che confermare il peggio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il ragazzo verrà operato lunedì. Bouah, scrive Il Tempo, miglior marcatore della Roma in Youth League, si aggiunge alla lista delle giovani stelline infortunate, dopo che quest’anno una sorte ancor peggiore era capitata a Riccardo Calafiori nella partita di Youth League contro il Viktoria Plzen.