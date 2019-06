La notte di re Totti al Foro Italico

Una valanga di gol per beneficenza. Al Centrale del Foro Italico di Roma è andata in scena la partita 6 vs 6 tra le squadre di Totti e Figo, i cui proventi saranno devoluti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, come riporta Il Tempo.

Il più acclamato della ‘Notte dei Re’, iniziata con un’esibizione di padel, è stato ovviamente l’ex numero 10 della Roma, accolto da un’ovazione all’ingresso in campo e osannato dai tifosi (compreso l’ex compagno Nainggolan) ad ognuno dei quattro gol realizzati.

La partita, terminata 17 a 11 per i bianchi di Figo, ha regalato sprazzi di classe e grandi giocate, con i campioni che non si sono risparmiati negli interventi. Tra i più in forma Pirlo, Seedorf ed Aquilani.