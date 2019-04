Kluivert: “Voglio restare”

Kluivert ci ha fatto vedere l’Ajax. Come ama ripetere Ranieri, che lo ha preferito ad Under, l’olandese ha dimostrato le sue qualità, fornendo una partita di sostanza in attacco, ma soprattutto una grande prestazione dal punto di vista tattico e del lavoro difensivo. L’esterno, autore dell’assist per il gol di Pastore e di diverse discese sulla fascia, è stato capace di annullare l’amico e diretto avversario Luca Pellegrini, praticamente mai pericoloso, come riporta Il Tempo.

Per Kluivert è una delle migliori prove dell’anno: “Ho fatto un buon lavoro, sono felice di aver mostrato un po’ di quello che so fare anche se posso fare molto di un grande risultato, abbiamo giocato bene a calcio e sono molto contento. Voglio restare”. Il numero 34, attento a seguire i dettami dell’allenatore, ha giocato con la mente libera e ha scatenato tutti i cavalli del suo motore: “Mi sento molto migliorato, sono giovane e sto crescendo ogni giorno. Con Ranieri mi trovo bene”. Ripresa martedì, Karsdorp è pronto, De Rossi punta a tornare per il Genoa, dove ci saranno Cristante e Zaniolo dopo la squalifica.