Kluivert ko, De Rossi torna con la Juventus

Quando sembrava sul punto di svuotarsi, ecco che l’infermeria di Trigoria ha accolto un nuovo elemento della rosa, come riporta Il Tempo.

Il 47° infortunio muscolare della stagione della Roma è toccato a Kluivert, uscito malconcio nel finale della gara con il Cagliari. L’olandese, sostituito da Coric all’87’, non ha avvertito sul momento la gravità del problema alla coscia e pensava a dei semplici crampi. In realtà ieri mattina è stato necessario sottoporlo ad una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore destro.

Kluivert salterà certamente la sfida di domenica con il Genoa, cercando di essere a disposizione per la Juventus. A Marassi Ranieri, che ieri ha accompagnato il nipotino Orlando a fare un giro del centro sportivo, ritroverà Karsdorp, allenatosi con il gruppo, e spera di avere anche Santon e De Rossi.

Il capitano giallorosso effettuerà domani un provino, decisivo per capire se ci sono speranze per una convocazione. L’intenzione è di non rischiare nessuno dei due, in modo da averli al 100% nel turno successivo. Il tecnico dovrà sciogliere molti dubbi, eccezion fatta per il reparto difensivo, che sarà riproposto in toto, e la confermatissima coppia Dzeko-El Shaarawy.

A centrocampo ritornerà Cristante, pronto ad agire in mediana con Nzonzi dopo la squalifica. Pellegrini, che ha ben interpretato il ruolo in posizione più bassa, si gioca una maglia da titolare sulla trequarti con il redivivo Pastore. Con il 4-2-3-1 Zaniolo viene poco considerato dal tecnico per occupare la zona centrale della metà campo offensiva, si apre quindi un ballottaggio sulla fascia destra tra lui e Under, ancora a secco nel 2019 ma provato ieri con i titolari a destra. È arrivato anche l’auspicio di Florenzi: “Speriamo di finire quarti pure noi come la Roma femminile”.