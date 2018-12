Karsdorp ko, Under stop ma ci sarà

L’infermeria giallorossa continua a riempirsi. Eusebio Di Francesco ha una certezza, contro Spalletti proporrà il consolidato 4-2-3-1 ma alcun interpreti, seppur gli uomini a disposizione siano contati, sono ancora in dubbio. Nella rifinitura di ieri Under, confermato titolare dal tecnico in conferenza stampa, ha accusato qualche problemino, contro l’Inter dovrebbe esserci ma non al meglio. I dubbi riguardano principalmente la coppia di centrali di difesa e l’esterno sinistro del tridente alle spalle di Schick.

Il ballottaggio in difesa riguarda Fazio e Juan Jesus: nonostante la drammatica prova in Champions l’argentino sembra favorito al fianco di Manolas. Sugli esterni Kolarov e probabilmente Santon che potrebbe liberare Florenzi, permettendo al jolly di Vitinia di avanzare sulla trequarti al fianco di Zaniolo e Under: ieri è stato provato anche «alto» a sinistra.

Si accomoderebbe così in panchina Kluivert pronto a subentrare a gara in corso, unico cambio in attacco a disposizione viste le assenze di El Shaarawy e Dzeko, supportato da Celar arrivato dalla Primavera e dal rientrante Perotti ancora lontano dalla forma migliore. Senza gli infortunati De Rossi, Lorenzo Pellegrini e con Pastore alla prima convocazione post infortunio, il centrocampo è presto fatto con Cristante e Nzonzi. Ancora problemi per Karsdorp: l’olandese si è fermato per un’infiammazione a una vecchia cicatrice sul muscolo. Un calvario infinito il suo.