In Australia vogliono Totti

Francesco Totti potrebbe tornare in campo in una partita ufficiale. La notizia arriva dalla lontana Australia, dove stanno accarezzando l’idea di mettere a segno il colpaccio, scrive “Il Tempo”. L’Apia Leichhardt, infatti, avrebbe fatto una proposta all’ex capitano giallorosso per poterlo schierare in campo il 26 settembre nella gara contro l’Adelaide United valevole per i quarti di finale di FFA Cup. “Tutto vero – dichiara Anthony Uchino, dirigente che rappresenta l’ASR Football, academy con sede a Sidney legata alla Roma – abbiamo presentato un’offerta, ora siamo in attesa di una risposta. II club sta provando a concretizzare, sarebbe fantastico avere Francesco con noi“. Intanto a smentire le voci di un’intermediazione di Giuseppe Giannini è l’interessato. “Non ne so nulla – dice il Principe – apprendo la notizia da voi. Sono in partenza per l’Australia dove terrò una serie di lezioni ad alcune squadre giovanili, ma riguardo a questa operazione sono totalmente estraneo“. Totti al momento tace.