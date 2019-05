Il ds Petrachi vedrà Pallotta a Parigi

Dopo nove anni e mezzo alla guida della direzione sportiva del Torino volge al termine l’esperienza di Petrachi all’ombra della Mole, come riporta Il Tempo.

Mercoledì sera il dirigente leccese ha consegnato la lettera di dimissioni al presidente Cairo ed è pronto ad iniziare la sua esperienza alla Roma (la prossima settimana è atteso l’addio di Massara).

Dai granata non è arrivato nessun comunicato sulla vicenda, perciò Petrachi prima di essere annunciato ufficialmente dalla società giallorossa dovrà aspettare di definire tutte le questioni in ballo con il Toro, che come parziale risarcimento per l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro vorrebbero il giovane Pezzella, uno dei pezzi più pregiati della Primavera di Alberto De Rossi.

Nella Capitale porterà con sé Antonio Cavallo, che in Piemonte ricopriva il ruolo di capo scout. Nei primi giorni di giugno Petrachi dovrebbe incontrare Pallotta, che sarà a Parigi per una riunione dell’Eca, organizzata nella città francese negli stessi giorni del Congresso Fifa. L’imprenditore di Boston non passerà però per Roma, da cui manca da oltre un anno.