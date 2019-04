Il bilancio dell’Europa: il club giallorosso incassa poco meno di 70 milioni

La Roma incassa poco meno di 70 milioni di euro dalla Champions League. Con l’eliminazione della Juventus ai quarti di finale tutte le italiane sono fuori dalla massima competizione europea e sono quindi 69,965 i milioni ricavati dalla Roma dalla partecipazione alla coppa, circa trenta in meno rispetto all’anno passato. Tale cifra si compone di varie voci: premi per risultati sportivi, introiti da botteghini, suddivisione del market pool e il ranking in base alle prestazioni negli ultimi dieci anni. La prima fetta vede un totale di 15,25 milioni per l’accesso ai gironi, 8,1 milioni per le tre vittorie tra Cska e Plzen, 9,5 milioni per la qualificazione agli ottavi e 0,9 milioni redistribuiti dalla Uefa in base ai pareggi di tutte le partecipanti alla prima fase. La seconda voce è quella degli incassi dei biglietti venduti nelle quattro partite allo stadio Olimpico, 10,027 milioni dai tagliandi. Il market pool si divide in due categorie, quella per la percentuale di partite giocate dai club della stessa federazione e quella in base al piazzamento nell’ultimo campionato nazionale. La Roma, terza lo scorso anno, ricava perciò 14 milioni. L’ultimo dato è quello del coefficiente storico, che ammonta a 12,188 milioni. Lo scrive Il Tempo.