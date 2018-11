Hall of Fame: entra Totti con Falcao

Sugli spalti saranno tanti quanti nel giorno del suo addio al calcio. Francesco Totti “apre” la sfida di Champions con il Real Madrid, qualche minuto prima delle 20 comincerà la cerimonia in suo onore e l’ex numero 10 verrà accolto sull’amato prato dell’Olimpico da Bruno Conti e da Falcao, ricorda “Il Tempo“: la conferma definitiva sulla presenza dell’Ottavo Re di Roma è arrivata ieri. I cancelli apriranno alle 18.30 e chi dei 60 mila spettatori attesi sarà allo stadio già alle 19.30 sarà ripagato da una serie di contenuti dedicati a Totti. All’evento per l‘ingresso dell’ex capitano nella Hall of Fame romanista (sarà il primo ad entrarci per decisione diretta del club) parteciperanno tanti giocatori che qui hanno fatto la storia e i tifosi dovranno aspettarsi anche una bella sorpresa.