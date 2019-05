Florenzi ko. Totti: “Conte? Chiedete a lui”

Ennesimo problema muscolare in casa Roma. Dopo quelli di Kluivert e Perotti a fermarsi è Florenzi, uscito nei minuti finali della sfida con il Genoa.

Il terzino giallorosso, che già a fine marzo aveva accusato una lesione al polpaccio, è stato costretto al cambio per un risentimento alla coscia destra, come riporta Il Tempo.

Le sue condizioni verranno valutate probabilmente domani, con Ranieri che spera di non averlo perso per questo finale di campionato. Quello di Florenzi è il quarantanovesimo stop stagionale di un calciatore della Roma, che contemporaneamente all’esonero di Di Francesco aveva sollevato dall’incarico il medico sociale Del Vescovo e il responsabile dei fisioterapisti Stefanini.

Se il numero 24 non dovesse farcela è pronto Karsdorp, rientrato con i rossoblù dopo un’assenza di un mese. Per il match con la Juventus Ranieri avrà nuovamente a disposizione Santon e De Rossi: già da inizio settimana proveranno ad allenarsi con il gruppo. Da monitorare la situazione legata a Perotti, che sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero dopo il problema al bicipite femorale.