Defrel al Cagliari per avere Pavoletti

II mercato della Roma si appresta ad entrare nel vivo. Una delle prime mansioni di Petrachi sarà quella di sfoltire la rosa e cedere gli esuberi che torneranno dai vari prestiti, tra cui Defrel. L’attaccante non sarà riscattato dalla Sampdoria, che reputa eccessivi i 12,75 milioni fissati lo scorso anno per completare l’acquisto, soprattutto dopo l’arrivo di Gabbiadini a gennaio, scrive Il Tempo.

Sulla punta francese è forte l’interesse del Cagliari, pronto a rilevarne il cartellino, battendo la concorrenza dell’Atalanta e del Bologna. I sardi hanno proposto ai giallorossi uno scambio con Pavoletti, centravanti che in stagione ha realizzato 18 reti.

Nei discorsi degli ultimi giorni sull’asse Roma-Cagliari si è riparlato anche di Barella: il centrocampista è stato offerto a Petrachi, che ha però declinato la proposta, ben sapendo che il ragazzo vuole andare all’Inter, pronta ad affondare il colpo nei prossimi giorni. Un altro romanista molto richiesto è Lorenzo Pellegrini, per cui si è fatto avanti il Tottenham, che ha già incontrato l’agente del ragazzo, orientato però a restare.

In entrata arrivano conferme sull’interesse per Vavro, difensore del Copenaghen, mentre per la porta si pensa a Lopes, lontano dal rinnovo con il Lione. Capitolo De Rossi: nei giorni scorsi l’ex capitano della Roma ha declinato l’offerta del Flamengo di Juan e come ha annunciato la moglie su Instagram “non ha firmato con nessuno”. I Los Angeles FC lo aspettano a gennaio, ieri giornata di voci contrastanti sul Boca Juniors. In serata i media argentini parlavano di un rifiuto di De Rossi, ma il ds Burdisso mantiene viva la speranza per il colpaccio: «Daniele mi ha aperto le porte per venire».