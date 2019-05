De Rossi torna aspettando di chiarire il futuro

Finalmente De Rossi. A quasi un mese dall’infortunio subìto nella gara con l’Udinese, il capitano della Roma è rientrato in gruppo, allenandosi con il resto dei compagni, compreso Santon, reduce da uno stop muscolare. Out anche Florenzi, ma gli esami per lui hanno escluso lesioni: si tratta di un’infiammazione al tendine che potrebbe guarire in tempo per la Juventus. Come riporta Il Tempo, De Rossi è pronto a riprendersi una maglia da titolare, cercando di guidare la squadra ad un’insperata rimonta perla qualificazione alla Champions. Il finale di stagione si avvicina e per il centrocampista sarà tempo di chiarire il futuro, avendo un contratto in scadenza al 30 giugno. Come ribadito a più riprese l’intenzione del numero 16 è di continuare a giocare con la maglia giallorossa se le sue condizioni gli permetteranno di essere un valore aggiunto e non un peso. Al momento non è stato fissato alcun incontro con la dirigenza, le parti riparleranno di un eventuale rinnovo a campionato concluso, seguendo la stessa linea adottata per El Shaarawy, Under e Zaniolo. Ieri proprio sul baby di Massa si è creato un piccolo caso per delle presunte frasi, riportate dal Corriere di Torino, pronunciate ad alcuni tifosi juventini: “Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juve? Ma poi decide comunque la Roma”. Ci ha pensato la madre Francesca a smentire seccamente: !Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò, non capisco come certi giornalisti o pseudo tali possano inventarsi certe cose destabilizzando volontariamente la serenità di un ragazzo di 19 anni che sta dimostrando di impegnarsi nel suo lavoro, o meglio, nella sua passione, senza distrazioni ma con il massimo della professionalità”. L’intenzione di Zaniolo è chiara: vuole restare alla Roma. E coincide con la volontà del club.