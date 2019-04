De Rossi, la panchina può aspettare

Il gol vittoria di De Rossi alla Sampdoria ha rinforzato la convinzione che la panchina può aspettare, nonostante durante la stagione abbia accusato l’infortunio più grave della sua carriera. Come riporta Il Tempo, fino ad oggi non è stato fissato alcun appuntamento con il ds Massara per trattare il rinnovo di contratto: l’intenzione di De Rossi e della società è quella di parlarne senza fretta alla fine del campionato. La priorità del capitano giallorosso è portare la sua squadra nei primi quattro posti e, facendo attenzione alla gestione del ginocchio, ci sarà poi tempo per sedersi a parlare. La trattativa sarà verosimilmente simile a quella di due anni fa, quando il prolungamento del matrimonio tra la Roma e De Rossi venne annunciato a stagione conclusa. La carriera da allenatore può attendere.