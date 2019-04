De Rossi c’è comunque, Manolas ko

La sfortuna sembra non voler mollare la Roma. Nel corso del pre-partita della sfida con l’Inter Manolas ha avvertito un leggero fastidio all’adduttore, che l’ha costretto al forfait a pochi minuti dal match. Quello del greco, che dovrebbero però recuperare per il Cagliari visto che non sembra un problema grave, è il 46° stop stagionale in casa giallorossa, come riporta Il Tempo.

Contro i sardi sarà emergenza a centrocampo per Ranieri: Zaniolo e Cristante sono stati ammoniti ed essendo diffidati salteranno il prossimo turno per squalifica.

A disposizione, ci saranno soltanto Nzonzi e Pellegrini, oltre a Coric, mai utilizzato dal tecnico di San Saba. Intanto De Rossi non molla e punta il Genoa per dare una mano ai suoi compagni.

Per la gara del 5 maggio il capitano romanista potrebbe strappare al massimo una convocazione, il vero obiettivo è infatti quello di essere al 100% contro la Juventus, un crocevia fondamentale per la corsa alla Champions League. Gli altri giocatori nell’infermeria giallorossa sono Karsdorp e Santon, che puntano a tornare in gruppo nei giorni che precedono la partita con i bianconeri.