Conti rinnova. DiFra verso la Samp

Non si fermala rivoluzione romanista. L’ultimo addio dopo quello di Massara, cercato dal Milan, e del fisioterapista Ferrelli ed inoltre è vicina la rescissione con Di Francesco, ad un passo dalla Sampdoria, come riporta Il Tempo. Chi continuerà il suo matrimonio con la Roma è Bruno Conti, pronto a rinnovare fino al 2020, per un legame che dura dal 1973, tranne per la doppia breve parentesi al Genoa. Marazico manterrà il ruolo di coordinatore tecnico delle attività di identificazione e sviluppo dei giovani giocatori, con la conseguente conferma di Tarantino come responsabile del settore giovanile di Trigoria (il suo lavoro è apprezzato dalla società). Chi non si vedrà più al centro sportivo è come detto Ferrelli, che ha scritto un messaggio d’addio dopo che non gli è stato prolungato il contratto in scadenza: «Dopo 7 anni anche questa bellissima avventura volge al termine. Me ne tornerò in curva con gli amici di una vita. Forza Roma sempre». La sua mancata conferma è arrivata dopo che a marzo erano stati licenziati Stefanini, allora responsabile dei sei fisioterapisti, e Del Vescovo, il medico sociale. Il loro posto era stato preso ad interim da due componenti dello staff della Primavera, l’osteopata Locopo e il dottor Costa. E ancora da decidere la composizione finale della struttura, che verrà integrata dallo staff di Fonseca.