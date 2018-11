Conte presenta ricorso per Dzeko ma per la Corte è inammissibile

Stavolta la Roma non fa giurisprudenza. Ieri mattina, mentre a Higuain venivano confermate le 2 giornate di squalifica, l’avvocato Conte presentava ricorso alla Corte d’Appello per la multa comminata a Dzeko (lui non è andato) per la presunta simulazione di Napoli, ma il caso non è stato nemmeno discusso perché ritenuto “inammissibile”.

Il club sapeva a cosa andava incontro, ma ha voluto portare l’attenzione su quella che riteneva un’ingiustizia per cercare di smuovere qualcosa, con la speranza che in futuro il giudice sportivo possa valutare la verità del campo, andando oltre una decisione arbitrale. A Trigoria aspettano le motivazioni della corte, che pure se non è voluta entrare nel merito del ricorso dovrà spiegare.