Conte: “Io giallorosso? Vediamo”

“Io alla Roma? Vediamo, vediamo”. Conte tiene la bocca cucita e non si espone sul futuro durante qualche ora di relax a Porto Cesareo, località a pochi chilometri dalla sua Lecce.

Il tecnico, raggiunto in spiaggia da laroma.info, non ha ancora preso una decisione definitiva, avendo diverse opzioni sul tavolo, come riporta Il Tempo.

Oltre all’offerta della Roma c’è da segnalare il pressing della Juventus (più defilate Inter e Milan), che sta pensando di interrompere a fine stagione il rapporto lavorativo con Allegri e ha messo anche l’ex allenatore nella lista dei candidati per la panchina. I giallorossi però possono contare sulla carta Petrachi, sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Monchi a marzo. Il dirigente, ancora per poco in forza al Torino, è una delle persone del mondo del calcio più legate a Conte e un suo arrivo a Trigoria può giocare un ruolo fondamentale nella scelta dell’amico allenatore.

Intanto sembra uscire fuori dalla corsa il Bayern, che tramite il presidente Hoeness ha rinnovato la fiducia a Kovac.